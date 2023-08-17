Худеем вкусно: рецепт идеального салата для тонкой талии — 44 ккал на 100 граммов

Если вы ищете рецепт идеального салата для похудения, можете смело идти в магазин за свежими овощами. Потому что он перед вами. Попробуйте приготовить легендарную «Щетку» — будете в полном восторге!

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Вам потребуются: 500 г белокочанной капусты, 250 г свеклы, 200 г моркови, 150 г зеленого яблока, 150 г репчатого лука, 3 ст. ложки оливкового масла, пучок зелени, соль и перец по вкусу.

Готовится салат очень просто. Помойте и обсушите овощи. Затем нашинкуйте капусту и лук тонкой соломкой. Измельчите морковь, свеклу и яблоко с помощью терки. И нарежьте зелень.

Смешайте растительные ингредиенты в глубокой миске и помните их руками: до появления сока. Добавьте приправы и масло. Подождите около 20 минут и подавайте к столу.

Этот салат можно есть в любое время суток. Его энергетическая ценность составляет всего 44 ккал на 100 г.

Источник: sport24.ru