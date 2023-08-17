Дачникам объяснили, почему не уродились перцы: сделайте эту подкормку — в новом сезоне вырастут сладкими и мясистыми

Многие дачники выращивают на своих участниках разные овощи. Если огурцы и помидоры почти все умеют выращивать. А вот с перцами зачастую возникают проблемы. Порой урожай может вообще погибнуть. Агроном Анастасия Коврижных объяснила, в чем бывают ошибки с выращиванием болгарских перцев. Если все делать правильно, то можно гарантированно получить в следующем сезоне богатый урожай.
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По словам эксперта, чтобы овощи хорошо росли, а плоды были сладкими и мясистыми, в течение сезона кусты необходимо не меньше четырех раз подкармливать золой. Раствор приготовить просто: литр золы разводят в десяти литрах воды.
Раствор обязательно надо настояться сутки, а потом под каждый куст выливается по два стакана средства.
Также перцы могут «отказаться» плодоносить вообще, поэтому надо в обязательном порядке удалять побеги и листья, которые сформировались до развилки. «Ощипанные» кусты будут плодоносить в огромном количестве, пишет belnovosti.