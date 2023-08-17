Свекла созрела: овощи нужно срочно выкапывать, если заметили эти признаки — медлить нельзя

Обычно свекла созревает в конце августа или в начале сентября. Это зависит от сорта и погодных условий.

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Скороспелые овощи можно убирать через 50-80 дней после посадки. Среднеспелым сортам нужно от 80 до 100 суток, а поздние — зреют до 120 дней.

Данную информацию можно найти на пакетиках с семенами. Однако не стоит всецело полагаться на эти рекомендации. Опытные огородники рекомендуют смотреть на ботву.

Если вы заметили, что нижние листья пожелтели и ботва частично полегла, значит, свеклу можно убирать через неделю. Кроме этого, следует обратить внимание ту часть корнеплодов, которая выступает из земли. Если на ней появились серые отметины, то свекла однозначно созрела.

Затягивать с уборкой урожая не стоит. Если овощи передержать, то вкусовые качества корнеплода могут пострадать из-за неблагоприятных погодных условий. Ведь дожди и заморозки осенью случаются часто.

Источник: Дзен-канал «Наша Дача»