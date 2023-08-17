Сколько будет стоить доллар в конце года: еще больше, с продажей спешить не стоит

После повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 12%, рубль резко укрепился на фоне мировых валют. Доллар стал стабильно падать, и по последним данным американская валюта достигла 93,27 рубля.
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Однако пока решительных действий предпринимать не стоит, к концу года курс доллара может повыситься, заявил руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
«Сужение профицита торгового баланса на фоне оживления ситуации в экономике и кредитовании настраивают на возврат тенденции к постепенному ослаблению рубля к концу года. Наш текущий ориентир по курсу доллара на конец года — 95,5 рубля — сохраняет свою актуальность», — сказал эксперт РИА Новости.