Сколько будет стоить доллар в конце года: еще больше, с продажей спешить не стоит

После повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 12%, рубль резко укрепился на фоне мировых валют. Доллар стал стабильно падать, и по последним данным американская валюта достигла 93,27 рубля.

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Однако пока решительных действий предпринимать не стоит, к концу года курс доллара может повыситься, заявил руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.