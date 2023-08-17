Смешайте фарш с этим ингредиентом: получится в два раза больше котлет — речь не о хлебе

Хотите приготовить котлеты, а запасы фарша на исходе? Не паникуйте! Его можно разбавить не только хлебом, но и овощами. При этом никто не заметит, что в блюде мало мяса.

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Чтобы приготовить из килограмма фарша в два раза больше котлет, нужно добавить в блюдо измельченные на терке овощи. Для этого отлично подойдут кабачки, картофель, помидоры, морковь и даже огурцы.

Овощи следует использовать в сыром виде. Они придадут блюду уникальный вкус и сделают котлеты невероятно сочными.

Источник: novate.ru.