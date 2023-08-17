Кормите кошку только этим кормом — идеальный: Роскачество проверило товар по 480 показателям

Роскачество исследовало 25 полнорационных кормов для кошек со вкусом курицы. 19 товаров изготовлены в нашей стране, а шесть произведены в Италии, Германии, Чехии, Бельгии и Сербии.

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И экспертов показатели расстроили. В некоторых товарах, вероятно, уменьшена мясная часть (по сравнению с заявленной). А в трех кормах были даже найдены следы антибиотиков. В большей части кормов были пестициды.

В ведомстве подчеркнули, что Blitz может претендовать на получение российского Знака качества. Только этот корм прошел проверку и соответствует требованиям ГОСТа.