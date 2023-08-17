Кормите кошку только этим кормом — идеальный: Роскачество проверило товар по 480 показателям

У многих россиян животные являются полноценными членами семьи. Кошки довольно неприхотливые, но их нужно правильно кормить, чтобы избежать развития болезней. На рынке огромное количество кормов, поэтому выбрать сложно. Но сотрудники Роскачества провели проверку по 480 показателям качества и безопасности.
Роскачество исследовало 25 полнорационных кормов для кошек со вкусом курицы. 19 товаров изготовлены в нашей стране, а шесть произведены в Италии, Германии, Чехии, Бельгии и Сербии.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
И экспертов показатели расстроили. В некоторых товарах, вероятно, уменьшена мясная часть (по сравнению с заявленной). А в трех кормах были даже найдены следы антибиотиков. В большей части кормов были пестициды.
В ведомстве подчеркнули, что Blitz может претендовать на получение российского Знака качества. Только этот корм прошел проверку и соответствует требованиям ГОСТа.