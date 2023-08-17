Лучшая подкормка огурцов в августе: чтобы как в июне — сочные, хрустящие, ровные

Чтобы в августе урожай огурцов радовал, плоды были сочными, крепкими, не мельчали и не горчили, чтобы не искривлялись, подкормите растения калием.

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Калий способствует укреплению мембран клеток, удерживает воду в тканях. Огурцы становятся плотными, способными противостоять непогоде.

Он влияет на фотосинтез и количество женских цветков на пчелоопыляемых сортах, что важно в стрессовых условиях, и в целом на плодоношение. А еще огурцы приобретают плотность, хороший хруст и вкус.

Можно внести в почву сульфат калия (до 15 г /10 л в среднем, в зависимости от состояния растений), монофосфат калия.

Если куст не радует крупным листом, сочными быстро растущими огурцами, лист светлый, то подкормите калиевой селитрой (до 15–20 г /10 л воды).

Или любым комплексным удобрением для завершения сезона, с малой долей азота или без азота. Можно также внести золу.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки».