Отказались от дорогих порошков: бросаем две ложки в стиралку — вещи не узнаем, чистейшие

Бросьте в барабан стиральной машинки две столовые ложки соды, засыпав порошок в специальный отсек. Запустите необходимый режим стирки и на выходе вы не узнаете свое белье!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сода активизирует силу любого порошка. Даже самый дешевенький под ее химическим воздействием становится суперсильным.

С порошком, в который добавлена пищевая сода, вы можете обойтись без пятновыводителя и кондиционера. Сода убирает пятна моментально и делает ткань мягкой и нежной.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».