Отказались от дорогих порошков: бросаем две ложки в стиралку — вещи не узнаем, чистейшие

Бросьте в барабан стиральной машинки две столовые ложки соды, засыпав порошок в специальный отсек. Запустите необходимый режим стирки и на выходе вы не узнаете свое белье!
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Сода активизирует силу любого порошка. Даже самый дешевенький под ее химическим воздействием становится суперсильным.
С порошком, в который добавлена пищевая сода, вы можете обойтись без пятновыводителя и кондиционера. Сода убирает пятна моментально и делает ткань мягкой и нежной.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».