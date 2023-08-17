Добавляйте это средство при каждой стирке: одна большая ложка — и белье безупречно чистое

Экономные хозяйки всегда находят способ сберечь семейный бюджет. Они никогда не покупают дорогие средства для стирки. Так как точно знают, что любой порошок можно усилить с помощью небольшого количества поваренной соли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все просто. Чтобы получить безупречно чисто белье, нужно добавить одну столовую ложку продукта прямо в отсек со стиральным порошком. Такого количества соли хватит на 2–3 килограмма белья.

Если вы планируете загрузить барабан машинки по полной, то добавьте еще одну ложку приправы. Вреда от этого не будет. А вот пользу вы заметите моментально. Отстираются даже сложные пятна.

Источник: издание belnovosti.by.