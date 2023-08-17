Если в августе кончики огурцов заостряются, а листья светлеют: срочно подкармливаем этим составом

В завершении лета огурцы нередко теряют силу из-за нехватки полезных веществ в почве. Из грунта к этому времени они уже многое взяли, это понятно.

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Если ваши огурчики стали расти с острыми кончиками (толще основание), а листья стали бледными, это говорит о недостатке азота в почве.

Необходимо срочно ввести вещество в грунт, иначе плодоношение может скоро прекратится совсем.

Для пополнения запасов азота можно подкормить огурцы настоем куриного помета или коровяка в концентрации 1 к 10. Перед подкормкой необходимо собрать все спелые плоды, чтобы раствор навоза не попадал на них.

Можно также использовать готовые удобрения, которые продаются в магазинах.

Источник: дзен-канал «Дачные истории»