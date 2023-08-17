Йод, мыло и молоко: огурцы до холодов будут без желтых листьев — соберете хрустящие и сладкие плоды

В августе за огурцами надо тщательно ухаживать, так как в период созревания плодов растения могут заболеть или переохладиться.

Опытные агрономы советуют использовать подкормку на основе йода и молока. Готовится быстро, лишние телодвижения не требуются.

Разведите в 10 литрах теплой воды 30 капель йода, 20 грамм хозяйственного мыла и 1 л молока. Тщательно перемешайте и оставьте раствор на сутки.

Полученной подкормкой в итоге поливайте огурцы под корень. Это защитит растение от грибков и поможет скорее созреть плодам.

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