Тратим 13 рублей в месяц — засоров в трубах не бывает, вода уходит за секунды: старая хитрость

Регулярно проводите чистку сливов в раковинах, ванне или душевой кабине при помощи соли, и вы никогда не столкнетесь с засорами и неприятными запахами из канализации.

Это старый советский метод, которым в СССР широко пользовались.

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Сначала прогреваем канализационные трубы. Для чего включаем горячую воду на 3 минуты. После этого засыпаем в слив полстакана соли.

Поверх соли наливаем 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды. Оставляем на 30 минут, далее включаем горячую воду на сильный напор. Промываем 5 минут.

Чистящее средства борются с жировыми отложениями в трубах, а соль усиливает этот эффект.

Источник: дзен-канал «Живи легко».