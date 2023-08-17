Пионы выпустят в два раза больше бутонов в новом сезоне, если правильно подкормить кусты в августе — рецепт

Фото: freepik.com / pvproductions

В конце лета растение закладывает почки на будущий год.

Если вы хотите, чтобы пионы пышно цвели в следующем сезоне, обязательно подкормите кусты в августе. Правильное удобрение поможет растению заложить много почек на будущий год.

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Опытные садоводы рекомендуют использовать в качестве подкормки раствор двойного суперфосфата и сернокислого калия. На 10 литров воды нужно взять 30 граммов первого и 15 граммов второго препарата.  

Полученный состав следует использовать для полива. Он обеспечит растения всеми необходимыми элементами для яркого цветения в новом году. 

Источник: дзен-канал «Наша дача».

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