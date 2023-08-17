Этот метод стирки делает белье чистейшим: всегда при стирке добавляем пару ложек

Какая-то пара ложек соды может сотворить настоящее чудо с вещами в процессе стирки.
Пищевая сода, купленная за три копейки, способна превратить самый дешевый стиральный порошок в суперсредство, которое отстирывает все, выводит пятна, помогает выполоскать белье полностью от всех веществ, что применялись в процессе.
Также сода работает как кондиционер, смягчая вещи, устраняя неприятные запахи из ткани.
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Кладите две столовые ложки в порошок, чтобы добиться высоких результатов при машинной и ручной стирке. Также добавляйте соду при замачивании белья.
Источник: дзен-канал «Уютный дом».