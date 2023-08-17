Слива станет плодоносить так, что ветки будут гнуться: просто полейте ее особой водой в августе

Многие дачники сажают на своем участке сливу. Однако далеко не каждое дерево радует садоводов богатым урожаем. Причина кроется в неправильном уходе. Вернее, в отсутствии подкормки.

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Чтобы простимулировать сливовое дерево на обильное плодоношение в следующем году, нужно внести удобрение уже в августе.

В качестве подкормки следует использовать сернистый калий и суперфосфат. Для приготовления эффективного средства нужно смешать 2 столовые ложки первого и 3 столовые ложки второго препарата с 10 литрами воды.

На одно взрослое дерево потребуется израсходовать около 40 литров питательной смеси. Подкормку следует вносить после полива обычной водой, это убережет корни растения от химического ожога.

Источник: tut-news.ru.