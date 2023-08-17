Делаем унитаз белоснежным за пять минут: без дорогих средств и едкой химии (народный метод)

Крахмал обладает отличными моющими способностями. Мгновенно счищает липкую серую пленку с кастрюль, кухонных фартуков, надраивает с легкостью мойки, отмывает стекла без разводов, с ним все начинает блестеть.

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Даже пожелтевший унитаз легко отмоется составом с крахмалом.

Возьмите крахмал, жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды.

На стенки унитаза нанесите жидкое хозяйственное мыло. Сверху на него насыпьте крахмал.

Почистите ершиком. Оставьте на 5–25 минут поконтактировать. Снова почистите ершиком, смойте.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».