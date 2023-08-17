Ученые нашли новую Землю возле нашего Солнца — на ней есть жизнь

Ученый Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Бутусов заявил, что у нашей планеты Земля есть точный двойник. Причем находится он за Солнцем, на той же орбите.

«Планету не видно, так как Солнце ее закрывает. Находится она прямо противоположно», — заявил Бутусов.

Назвали планету Противоземлей, или Антиземлей. Сам Кирилл дал ей имя Глория.

Теорию подтвердили и в Южной Европейской обсерватории в Чили. Ученые уверены, что на планете может быть жизнь, так как условия там позволяют.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».