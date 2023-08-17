Росконтроль назвал лучшие марки кофе — берем только их: самая качественная продукция

Росконтроль назвал марки лучшего кофе, которые представлены на отечественном рынке. Эта продукция считается качественной, в ней нет вредных примесей и опасных добавок.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В топе оказалась продукция следующих марок: на первом месте — растворимый кофе Jardin. Его оценка составила 8,3 по десятибалльной шкале.

На втором месте — Jacobs Monarch с оценкой 7.9. На третьем месте —сразу три бренда кофе. Они набрали 7,8 баллов. Это кофейные марки Tchibo Exclusive, Nescafe Classic и Today.