Больше мяса, чем теста: Росконтроль назвал лучшие марки пельменей — по ГОСТу, есть недорогие

Росконтроль поделился рейтингом качественной пельменной продукции. Эти товары признаны лучшими, и среди них есть и недорогие марки. Все они представлены на отечественном рынке и известны широкому потребителю. Главное достоинство этих пельменей в том, что производители не экономят на мясе. В них достаточно мясной начинки. Пропорция с тестом соблюдена.

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В этих пельменях только натуральные ингредиенты, они полностью соответствуют стандартам качества и ГОСТу.

На первом и третьем местах исследуемой продукции оказались пельмени марки «Сибирская коллекция» — «Сибирские» и «Домашние» соответственно.

На втором — «Мираторг», «Домашние». На четвертом — «Мыс Алтая» с говядиной и свининой.

На пятом — вновь «Сибирская коллекция», «Новосибирские».

По материалам roscontrol.com