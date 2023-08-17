Дешевый «Майский» в списке лучших: Росконтроль назвал качественный черный чай в пакетиках

Росконтроль проверил на соответствие ГОСТу и заявленным стандартам качество чайную продукцию. Лабораторный анализ прошли образцы известных торговых марок. По итогам исследования эксперты Росконтроля назвали лучшие марки черного чая в пакетиках.

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Эту продукцию проверили на соответствие нормам безопасности, измерив микробиологический и физико-химический показатели. Экспертам было важно выявить, содержится ли в чае следы пестицидов или микотоксинов. Оценивался также вкус, аромат и внешний вид чайных пакетиков.

В числе лидеров оказались сразу шесть марок пакетированного чая. Среди них Greenfield, Golden Ceylon, Riston, Finest Ceylon Tea, «Бета-чай. Королевское качество», «Майский».

По материалам pchela.news