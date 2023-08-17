Объявлен курс доллара на 1 сентября: исторический поворот, никто не ожидал

Курс доллара резко пошел вниз после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 12%. Экономические аналитики уверены, что тренд пока так и сохранится. Кроме того, в ближайшее время произойдут события, которые понизят «американца» еще ниже.

«Экспорт должен превышать импорт. Это возможно в случае введения обязательной продажи валютной выручки на бирже», — заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Если так случится, то, по словам аналитиков, доллар к 1 сентября может упасть до 85 рублей. Это, можно сказать, будет исторический поворот, так как никто не ожидал таких котировок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».