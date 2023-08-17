Одним махом убрали пятна с листьев огурцов: аспирин против трех видов заболеваний растений

На листьях огурцов увидели пятна? Срочно приступите к спасению урожая, иначе будет поздно.

От трех видов недуга растений — ржавчины, пятнистости и мучнистой росы — спасет простой состав с аспирином и содой. Вы легко сделаете его сами.

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Возьмите 1 столовую ложку соды, 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды, 1 столовую ложку растительного масла, 1 таблетку растворенного аспирина, 4,5 литра воды.

Смешайте эти вещества и опрыскайте раствором растения, повторяйте процедуру раз в одну-две недели.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».