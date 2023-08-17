Вылили средство для труб на десятилетний нагар на сковородке: обалдели от эффекта — сползло все махом

Даже самые жуткие наслоения от нагара на сковородках, которые копились десятилетиями, можно удалить при помощи неожиданного средства. Оно стоит небольшие деньги и продается в хозяйственных отделах.
Речь идет о средствах для очистки канализационных труб с содержанием гидроксида натрия.
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Налейте в неметаллическое ведро 500 миллилитров средства для труб, а также один литр воды, перемешайте.
Погрузите в раствор сковородку, подождите, пока нагар размокнет. Достаньте и удалите наслоения металлической щеткой. Потом тщательно промойте ее, чтобы вышла вся химия без следа.
Источник: atvmedia.ru.