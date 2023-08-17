Льем строго под корень — герань цветет обильно: мощный стимулятор, капля йода на литр воды

Чем поливать герань, чтобы она обильно цвела не только весной и летом, но еще и осенью и зимой. Есть универсальная подкормка, которую можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобиться копеечное аптечное средство.

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Смешиваем 1 литр воды с одной каплей йода. Дозировка не должна превышать рекомендуемого. Иначе можно сжечь корневую систему, что приведет к гибели растения. Этим питательным настоем поливаем почву, строго под корень, не попадая на листья.

Также можно обильно опрыскивать растения, перелив удобрение в емкость с пульверизатором. На один цветок достаточно 30 г раствора. Ваша герань даст новые бутоны и будет цвести даже осенью.

По материалам fertilizerdaily.ru