Кроты сбегут с участка за сутки — самый гуманный способ выгнать вредителей

Кроты могут перерыть весь ваш участок и навредить урожаю. Поэтому грызунов лучше прогонять, но делать это стоит гуманными способами. Не надо использовать яды, вы можете отравиться ими сами. Да и растения не скажут вам за это спасибо.

Посадите на участке растения, запах которых кроты ненавидят. В первую очередь это цветы бархатцы. Вредители не переносят их запах и боятся как огня. Через сутки от грызунов не останется и следа.

Кроме того, кроты бегут от лука, нарциссов и различных бобовых.

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