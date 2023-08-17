Желтые плечики на томатах — не просто так: спасаем зольным раствором (как это сделать)

Никогда не оставляйте без внимания появление желтых пятен на плечиках плодов томата. Они не только меняют цвет, но и грубеют в этом месте.

Таким образом растение реагирует на недостаток калия в почве. Если оставить ситуацию без внимания, помидоры будут расти только хуже и хуже, дальше плоды есть будет просто невозможно.

Так что подкормите растения калием, и проблема разрешится очень быстро. Это просто.

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В этом может хорошо помочь зольный раствор. 3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9%-го уксуса и полейте под корень.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».