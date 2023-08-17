Берите только эти конфеты — можно детям, без трансжиров и пальмового масла: Росконтроль

Эксперты Роскачества в ходе независимого исследования назвали конфеты, которые можно давать даже детям, — эта сладкая продукция полностью безопасна. В ней нет опасных примесей. Качество конфет соответствует требованиям ГОСТа.

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Так, в рейтинге качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье». Эти сладости не содержат в своем составе трансжиров и пальмового масла. В продукции также нет следов антибиотиков и других вредных примесей.

По материалам Primpress