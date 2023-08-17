Называем лучшее народное средство от паутинного клеща на огурцах (пятна на листьях): дохнет сразу

Далеко не все садоводы используют от паутинного клеща на огурцах химию, ведь после нее нельзя несколько дней есть огурчики.

Опытные огородники уже давно активно применяют от вредителей очень простой, но действенный состав с мылом. Клещ от него дохнет сразу.

В 2 литра воды влейте 50 граммов жидкого мыла (дегтярного, хозяйственного, зеленого).

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Опрыскивайте огурцы этим составом полностью: ствол, листья сверху и снизу. А также не забудьте полить им почву вокруг растений. Потом смените свою одежду прямо на месте, чтобы не растащить клеща по огороду.

Через 3–4 дня повторите процедуру, поскольку подыхают от состава насекомые, а их личинки нет. К этому времени появятся новые клещи.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».