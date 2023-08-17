Чем подкормить морковку в августе: сила пойдет в корнеплод, а не в листья

В августе нужно, чтобы морковка пустила все свои силы в корнеплод, а не в листья. Ей необходимы калий и бор, они делают морковь сладкой и способствуют вызреванию.

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Полейте междурядья раствором борной кислоты. 5 граммов растворяем в 1 литре горячей воды (в холодной плохо растворяется) и доводим объем до 10 литров.

Хорошо отзывается морковь на подкормку сульфатом калия и суперфосфатом.

Одну столовую ложку суперфосфата растворяем в 1 литре горячей воды, настаиваем сутки, потом выливаем в ведро воды и добавляем 1,5 ст. ложки сульфата калия.

Поливаем морковь в бороздки по влажной земле.

Подкармливаем после полива или после обильного дождя.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».