Как гортензию сделать фиолетовой и очень красивой: полить или подсыпать порошок (так просто)

Любая крупнолистная гортензия может стать ярко-фиолетовой, если цветок подкормить специальным составом. Даем на выбор два средства, выбирайте, какой нравится больше.
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Берем железного купороса одну чайную ложку на семь литров воды, разводим и поливаем один раз в месяц.
Перед внесением состава проливаем обязательно растение обычной водой, чтобы не обжечь корни.
Во втором случае нужно внести коллоидную серу весной и осенью под куст по 50 граммов, перекопать и полить.
Не сразу, но на второй год ваша гортензия станет именно такой, как вам нравится.
Не забываем, что любая подкормка вносится не под прямыми солнечными лучами. Лучше утром или вечером.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».