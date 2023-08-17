Огурцы в августе дали сбой: быстро возрождаем дешевенькой таблеткой — урожай как в июле

В конце августа огурчики часто уже отказываются плодоносить, они выработали свои ресурсы и хотят уйти на покой. Однако у природы есть свои запасы и у человечества тоже. Секрет в янтарной кислоте, которая продается в каждой аптеки за совсем небольшие деньги!

Ее можно использовать для возрождения огурцов. Вы поразитесь, насколько быстрым и ярким будет эффект от опрыскивания этим веществом.

Дело в том, что янтарная кислота входит в состав растительных клеток. И при внесении в почву она перезапускает процессы роста и плодоношения. Культуры очень быстро возрождаются и освежаются, начинают давать новые завязи и плоды.

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Два грамма янтарной кислоты растворите в небольшом количестве теплой воды. Влейте этот раствор в тару с 10 литрами воды.

Полейте корни огурцов, а также опрыскайте растения по листьям с обеих сторон. Через 10 дней подкормку по необходимости повторите. Не поливайте янтарной кислотой при ярком солнце. Не совершайте подкормку слишком поздно, огурчики должны подсохнуть перед сном.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».