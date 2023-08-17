Теперь очищаем все одним средством: от туалета до кастрюли (не понятно, зачем тратиться)

Наверняка у каждой хозяйки в арсенале бытовых моющих средств есть не один десяток баночек.

Это все пустая трата времени и засорение пространства в доме. Возьмите три дешевеньких ингредиента, которые есть у каждого в доме, и сделайте универсальное средство для всех поверхностей!

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В состав средства входят три ингредиента: сода, жидкое хозяйственное мыло и перекись водорода.

Жидкое хозяйственное мыло можно сделать самим, натерев кусок мыла на терке и смешав с водой.

Смешиваем все три ингредиента в равных частях. Наносим на загрязненную поверхность. Оставляем на 15–20 минут, а затем смываем водой.

Мойте этим средством все в доме: микроволновую печь, холодильник, кухонный фартук, сковородки, сантехнику и другое.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».