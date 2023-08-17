Вся чернота с днища сковороды слезла густым пластилином: проверили народный лайфхак с кислой пеной

Жесткий черный нагар со дна сковороды можно убрать при помощи народного средства. Оно образует на днище кислую пену, которая разъедает все наслоения, они в итоге легко смываются.

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Итак, приготовим недорогой, доступный, очень простой состав против нагара на сковороде. Соединим в одной посуде по столовой ложке соли, соды, моющего средства для посуды и нашатырного спирта. Кашица начнет шипеть, это нам и нужно.

Далее нанесем получившееся эффективное средство против нагара на проблемную поверхность посуды и оставим на один час. Далее промоем водой.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».