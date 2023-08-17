Из стиральной машинки несет тухлятиной: вот что нужно сделать, чтобы зараз избавиться от вони

Стиральная машинка — первая помощница в хозяйстве, без нее уже никуда в современном быту. А с учетом нынешних цен на технику люди стараются беречь свою как зеницу ока. Но одного повседневного ухода может не хватать, и из машинки периодически может проступать тухлый запах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Это верный признак того, что стиралка нуждается в тщательной обработке. Первым делом срочно промойте резинку ободка и все, что в ней и под ней.

Затем приступайте к химической обработке. Возьмите 0,5 стакана уксуса, 0,5 стакана воды, 5 ч ложек пищевой соды.

Уксус залейте в барабан, а соду растворите в воде и залейте в отсек для порошка. Запускать стирку нужно на режиме «хлопок» на 90 градусов Цельсия, не сокращая цикл стирки. Запаха после такой обработки не будет.

По материалам телеграм-канала «Идеальная хозяйка»