Техник показал от каких кнопок ломается стиралка: никогда не нажимайте на них

Маркетинг порой играет злую шутку в процессе эксплуатации бытовой техники. Современные стиральные машинки изобилуют разными режимами стирки, однако больше половины из них бесполезны.

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По-большому счету хозяйкам необходимы режимы: деликатной стирки для особенных, нежных вещей, быстрой стирки на 30 градусах, стирки на 60 градусах, когда вещь сильно загрязнена, на 90 градусах, когда требуется кипячение.

Все остальные существуют лишь для того, чтобы продать машинку подороже, наделив ее якобы особенными качествами.

Некоторые режимы и вовсе губительны для автомата. Например, если вы постоянно стираете на 30 и 40 градусах, то в вашей технике поселятся микробы и грибок, что может привести к поломке. Микроорганизмы погибают при 60 градусах и выше, поэтому несколько раз в месяц нужно обязательно запускать эти режимы.

Режим на 40 градусах тоже бесполезен, чтобы ополоснуть легко белье достаточно 30 градусов. Увеличивая на 10 градусов температуру воды в машинке, вы только тратите больше электроэнергии. На качество стирки это не влияет.

По материалам Telegram-канала «Горничная»