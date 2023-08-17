Замариновали помидорки без капли уксуса: стоят всю зиму, рассол как слеза прозрачный — теперь все просят рецепт

Мало кто знает, что солить на зиму помидоры можно совсем без уксуса. Взамен этого консерванта используется лимонная кислота. Рецепт простой, а результат получается ничем не хуже.

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Ингредиенты берем из расчета на трехлитровую банку: помидоры, 5 ст. ложек сахара, 2 ст. ложки соли, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 2–3 зубчика чеснока, перец горошком, гвоздика, кусочки корицы.

Укладываем чеснок, перец и специи, а также помидоры в банку, заливаем кипятком, даем остыть. Затем сливаем обратно в кастрюлю воду, пока закипает, в банку засыпаем соль, сахар и лимонку. Заливаем все водой и закатываем крышки, переворачиваем вверх дном и в теплое одеяло укутываем до полного остывания.

По материалам сайта «Домашние заготовки»