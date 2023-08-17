Отныне сырники всегда получаются нежнейшие: тесто делаем так, вместо муки кладем другой продукт

Часто сырники получаются твердыми или чересчур жидкими, хотя рецепт использован проверенный. Все дело в муке. Если ее пересыпать или недосыпать, можно испортить блюдо.

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Кулинары рекомендуют использовать муку по минимуму. К ней следует добавить манную крупу, остальные ингредиенты по рецепту, и результат удивит.

Манка разбухнет при жарке и привнесет в консистенцию сырников воздушность и нежность. Они будут вкусными и мягкими отныне всегда.

По материалам сайта Belnovosti