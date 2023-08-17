Доллар по 120 рублей — наша новая реальность: слишком поздно что-то предпринимать

Центральный банк России на днях предпринял кардинальные меры по укреплению рубля, повысив ключевую ставку до 12%. Доллар сразу стал укрепляться на фоне евро и доллара.

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Вместе с тем эксперты не исключают, что реакция отечественной валюты — лишь временное явление. Не исключено, что доллар скоро станет стоить 120 рублей.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев тоже не сбрасывает со счетов такой вариант, но полагает, что все-таки шансов у нас не так уж и много увидеть столь дорогой доллар.

Он надеется, что ЦБ РФ предпримет и другие меры по борьбе с ослаблением нацвалюты. По данным издания Bloomberg, к примеру, в дополнение к повышению ключевой ставки обсуждается возобновление контроля за движением капитала. Речь идет об обязательной продаже валютной выручки.

На фоне этого россиянам стоит подумать хорошенько и сделать взвешенные выводы по поводу того, чтобы вкладывать свои сбережения в доллары. Не исключено, что люди могут прийти к выводу, что что-то предпринимать уже слишком поздно.

Источник: 1prime.ru.