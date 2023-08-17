Стерилизовать банки надо так: больше ничего не кипятим, не маемся - просто налили и прополоскали

Прошло то время, когда хозяйки часами стояли у плиты, кипятя в чайнике или кастрюле банки одну за одной, и сил на маринование овощей после этого почти не оставалось. Нужно забыть этот метод и использовать способ, который помогает значительно быстрее и при этом не менее эффективно.

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Речь идет об уксусе. Нужно налить в банку 9%-ный раствор, закрыть крышку и как следует взболтать в течение минуты. Стеклянная тара простерилизуется очень хорошо.

Выбрасывать уксус из уже простерилизованной банки не нужно, просто используйте его для следующей – вылейте и снова потрясите с закрытой крышкой. И так – далее.

По материалам Телеграм-канала «Идеи и советы»