Малосольные огурчики на газировке: так вы еще не пробовали, а зря – сочные, хруст за версту слышно

Сначала на пару часов замачиваем огурцы в воде, после чего обрезаем у них кончики. Пока овощи отмокают, готовим приправы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Берем несколько листиков смородины, выкладываем на дно банки, туда же – крошим головку чеснока, перец черный горошком, укроп. Достаем огурцы из воды, выкладываем в банку.

Рассол делаем так: литр газированной воды солим 2 ст соли, перемешиваем, заливаем в банку с огурцами. Банку закрываем, убираем на сутки в холодильник.

По материалам Телеграм-канала "Дачница"