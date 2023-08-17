Дойдет до 110 рублей: какую судьбу предрекают доллару уже осенью – и как ее изменить

После внеочередного повышения ключевой ставки Центробанком РФ доллар понизился в цене до 94 рублей, евро – до 103. Однако, эксперты считают, что этой меры недостаточно, и американская валюта продолжит ослаблять отечественную.

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объясняет высокую стоимость доллара в России тем, что на рынке сложился дефицит этой валюты. И считает, что падение рубля продолжился осенью.

«Можно прогнозировать, что курс рубля по отношению к доллару продолжит падение, и в начале осени придет к отметке 110 рублей, евро 120 рублей, а юань 14,5 рубля», - рассказал эксперт сайту rg.ru.

Вавилов предполагает, что этой ситуации можно избежать, если, например, вернуть обязательные продажи доли валютной выручки на нашем рынке или ужесточить меры по выводу капитала за рубеж.