Дойдет до 110 рублей: какую судьбу предрекают доллару уже осенью – и как ее изменить

Доллары. Фото: Global Look Press

Эксперт объяснил, что надо делать регулятору.

После внеочередного повышения ключевой ставки Центробанком РФ доллар понизился в цене до 94 рублей, евро – до 103. Однако, эксперты считают, что этой меры недостаточно, и американская валюта продолжит ослаблять отечественную.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объясняет высокую стоимость доллара в России тем, что на рынке сложился дефицит этой валюты. И считает, что падение рубля продолжился осенью.

«Можно прогнозировать, что курс рубля по отношению к доллару продолжит падение, и в начале осени придет к отметке 110 рублей, евро 120 рублей, а юань 14,5 рубля», - рассказал эксперт сайту rg.ru.

Вавилов предполагает, что этой ситуации можно избежать, если, например, вернуть обязательные продажи доли валютной выручки на нашем рынке или ужесточить меры по выводу капитала за рубеж.

Читайте также