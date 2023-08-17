Как привлечь удачу при помощи зеркала: перед выходом из дома сделайте так - станете счастливчиком

Многие люди мечтают о том, чтобы удача сопутствовала им во всем и всегда. Может помочь не только гороскоп, но и наличие в доме зеркала.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Силу зеркала люди познали еще в древности. Считается, что это очень энергетически насыщенная вещь, которую можно использовать в различных ритуалах. Один из них дошел до наших дней и касается привлечения удачи.

Итак, перед тем как выйти из дома утром, нужно подойти к зеркалу, взглянуть в свое отражение и произнести фразу «Куда я, туда и удача моя».

Это действо, по поверьям, принесет удачу на весь день, особенно пригодится тем, кто идет на экзамен, собеседование или деловые переговоры.

По материалам сайта Belnovosti