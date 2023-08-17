Как приготовить кабачок с сыром, чтобы получилось потрясающе вкусно: слопают даже равнодушные к овощу

Рагу, икра, оладьи – популярные блюда из кабачка. В сезон сбора урожая этого овоща предлагаем еще один рецепт, который придется по душе и взрослым, и детям. И даже равнодушные оценят.

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Речь идет про кабачковые лепешки с сыром. Возьмите один кабачок, 100 гр сыра, 2 ст ложки муки, 5 гр разрыхлителя.

Кабачок очистить, натереть на крупной терке, сыр – точно так же, и добавить к кабачку. Муку смешать с разрыхлителем, замесить тесто.

На противень постелите пергамент, масла добавлять не нужно. Сформируйте лепешки, выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке минут 20-25, пока не зазолотится корочка. Подавать можно со сметаной, будет еще вкуснее.

По материалам сайта Belnovosti