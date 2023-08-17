Когда копать картошку: секрет белорусских дачников

Когда выкапывать картошку, если уже весь огород убран? Год на год не приходится, и дачники постоянно задаются этим вопросом.

Между тем, это ответ на этот вопрос непростой. И зависит от множества факторов. Так, при определении сроков работ на поле учитывают сорт картошки, погоду, частоту полива, плодородие почвы и количество подкормок.

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Белорусские дачники знают, что если поторопиться, то картошка будет зимой плохо храниться. Кожица клубней очень тонкая и без этого, но если на 2-3 недели раньше вынуть плоды из земли, то они могут не пережить зиму.

Если передержать картофель в земле, то есть выкопать позже срока, то клубни могут оказаться «больными». Да и за окном уже будет непогода, сушка овощей будет затруднена.

Поэтому выкапывать картофель следует в августе-сентябре, опираясь на погоду за окном – жары уже не должно быть, как и сезона дождей. И если точно знать сорт посаженных овощей, то можно вычислить срок копки с точностью до даты.

По материалам сайта Belnovosti