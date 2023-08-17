Замариновали на зиму ассорти из помидоров и цветной капусты: кулинарный шедевр – и патиссоны в банку

Разнообразить зимние заготовки хозяйки спешат самыми смелыми сочетаниями. Например, можно закатать баночку-другую пряных маринованных помидоров с цветной капустой и патиссонами.

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Готовятся они так. Капусту делим на соцветия, патиссончики разрезаем пополам, у помидоров делаем надрез крестиком на плодоножке.

Банки моем и стерилизуем, выкладываем н дно лавровый лист, зонтик укропа, веточку петрушки, 2 гвоздики, 5-6 горошин душистого перца, щепотку черного перца, 1 ч ложку семян горчицы, 0,5 ч ложки кориандра.

Заполняем в банки помидоры на 1/3, добавляем 2 зубчика чеснока, укладываем соцветия капусты, сверху засыпаем патиссоны.

Маринад готовим отдельно в кастрюле: на 3 литра воды 2 ст ложки соли, 6 ст ложек сахара и 1 ст ложку лимонной кислоты. Доводим до кипения и заливаем в банки до самого горлышка. Плотно закручиваем крышки и убираем в теплое темное место до полного остывания.

По материалам Телеграм-канала "Дачные советы"