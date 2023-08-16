Целые поколения варили рис неправильно: сделайте именно так — станет рассыпчатым и очень нежным на вкус

Зачастую простые блюда приготовить оказывается не так то просто. Рис идет как гарнир к мясу, а также его добавляют в тефтели, салаты и делают с ним роллы. Однако сварить эту крупу удается не всем. Порой получается склеивающаяся масса, которая даже выглядит не аппетитно.
Побывавшая на Бали россиянка рассказала, как готовят рис местные жители, чтобы он получился более рассыпчатым и нежным, а также хорошо впитывал соусы и сохранил все полезные вещества.
Чтобы сварить рис, надо лишь соблюдать последовательность и несколько нюансов. Сначала крупу необходимо тщательно промыть и на час оставить в холодной воде. После этого берем стакан зерен, который заливается для варки одним с четвертью стаканом воды.
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Надо доведите рис до кипения, а потом держать минуту на сильном огне. Сразу после этого убавьте огонь до среднего и варите пять минут. Затем следует убавить температуру на минимум и варить еще 10 минут.
И в завершении дайте постоять блюду некоторое время, не снимая крышку, пишет Дзен-канал «Настя Халва».