Целые поколения варили рис неправильно: сделайте именно так — станет рассыпчатым и очень нежным на вкус

Чтобы сварить рис, надо лишь соблюдать последовательность и несколько нюансов. Сначала крупу необходимо тщательно промыть и на час оставить в холодной воде. После этого берем стакан зерен, который заливается для варки одним с четвертью стаканом воды.

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Надо доведите рис до кипения, а потом держать минуту на сильном огне. Сразу после этого убавьте огонь до среднего и варите пять минут. Затем следует убавить температуру на минимум и варить еще 10 минут.

И в завершении дайте постоять блюду некоторое время, не снимая крышку, пишет Дзен-канал «Настя Халва».