С 1 сентября россиянам будут перечислять деньги на оплату ипотеки: кому положена новая льгота

В Россию многие семьи берут ипотеку, чтобы обзавестись жильем. Однако выплачивать 20, а то и 30 лет достаточно большую сумму могут не все. В связи с этим власти Вологды утвердили закон о финансовой помощи для оплаты или компенсации первоначального взноса или части ежемесячного платежа по ипотеке. Но эта льгота будет предназначаться лишь педагогам.
Примечательно, что нововведение вступит в силу уже осенью. С 1 сентября 2023 года на льготу могут претендовать учителя со стажем от 5 до 25 лет, которые приехали на работу в Вологду из других населенных пунктов. Отмечается, что эти деньги могут получать преподавателям всех предметов. Однако, для каждой категории получателей они суммы различаются.
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«Как установлено в законодательстве региона, меры социальной поддержки — в части взносов и выплат в размере 1 000 000 рублей — предоставляют после того, как педагог обязуется отработать на постоянной основе в муниципальной общеобразовательной организации не менее семи лет со дня заключения трудового договора, — рассказала Оксана Красовская, пишет Life.