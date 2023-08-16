С 1 сентября россиянам будут перечислять деньги на оплату ипотеки: кому положена новая льгота

Примечательно, что нововведение вступит в силу уже осенью. С 1 сентября 2023 года на льготу могут претендовать учителя со стажем от 5 до 25 лет, которые приехали на работу в Вологду из других населенных пунктов. Отмечается, что эти деньги могут получать преподавателям всех предметов. Однако, для каждой категории получателей они суммы различаются.

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