Снимите кожуру и натрите ею подмышки: запах пота улетучится — быстро и просто справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Если даже в жару вы отказываетесь пользоваться дезодорантами и антиперспирантами по каким-то своим причинам, то этот лайфхак для вас.
Полностью натуральное средство избавит от неприятного запаха пота и насытит кожу ароматом цитрусового.
Это чудо-средство — апельсин.
Очистите апельсин и его кожурой натрите подмышки, стопы, руки, словом, те места, которые потеют.
Эфирное масло, содержащееся в кожуре, эффективно нейтрализует запах пота. Используйте апельсин вечером или не позднее, чем за пару часов до выхода на улицу.
По материалам apteka24-podolsk.ru