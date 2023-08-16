Снимите кожуру и натрите ею подмышки: запах пота улетучится — быстро и просто справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхак, который пригодится в жару.

Если даже в жару вы отказываетесь пользоваться дезодорантами и антиперспирантами по каким-то своим причинам, то этот лайфхак для вас.

Полностью натуральное средство избавит от неприятного запаха пота и насытит кожу ароматом цитрусового.

Это чудо-средство — апельсин.

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Очистите апельсин и его кожурой натрите подмышки, стопы, руки, словом, те места, которые потеют.

Эфирное масло, содержащееся в кожуре, эффективно нейтрализует запах пота. Используйте апельсин вечером или не позднее, чем за пару часов до выхода на улицу.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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