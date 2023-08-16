Снимите кожуру и натрите ею подмышки: запах пота улетучится — быстро и просто справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Очистите апельсин и его кожурой натрите подмышки, стопы, руки, словом, те места, которые потеют.

Эфирное масло, содержащееся в кожуре, эффективно нейтрализует запах пота. Используйте апельсин вечером или не позднее, чем за пару часов до выхода на улицу.

По материалам apteka24-podolsk.ru