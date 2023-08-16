Заливаем целый стакан в отсек для порошка: хитрость, которая поможет идеально отстирать любые вещи даже дешевеньким средством

Порой, стиральный порошок не справляется со своей задачей и не отстирывает должным образом вещи. Это касается и дорогих, и дешевых средств.
Но есть лайфхак, который поможет в разы улучшить качество стирки. Нужно всего лишь добавить к стиральному порошку уксус. Достаточно 9% концентрации.
Чтобы отбелить вещи или удалить с них пятна, нужно стакан (или 200 миллилитров) уксуса налить в отсек для порошка.
После стирки вещи будут иметь кисловатый запах, но он быстро выветрится во время сушки.
По материалам domopravitelnitsa.com