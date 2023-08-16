Заливаем целый стакан в отсек для порошка: хитрость, которая поможет идеально отстирать любые вещи даже дешевеньким средством

Порой, стиральный порошок не справляется со своей задачей и не отстирывает должным образом вещи. Это касается и дорогих, и дешевых средств.

Но есть лайфхак, который поможет в разы улучшить качество стирки. Нужно всего лишь добавить к стиральному порошку уксус. Достаточно 9% концентрации.

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