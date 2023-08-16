Добьется абсолютно всего: только один знак зодиака будет баловнем судьбы до 2034 года

Порой люди много работают и никак не могут добиться желаемого. В таких случаях кажется, что не хватает щепотки удачи. Астролог Василиса Володина рассказала, кого одарит удачей сама судьба. По ее словам, в ближайшие 10 лет будет успешный период у Тельцов. До 2034 года они смогут добиться всего, чего пожелают.
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«Наступает время Тельцов. Удача и деньги будут легко идти в руки, причем еще 10 лет. Им помогут авторитетные люди, которые будут всегда стоять за спиной. Важный совет Тельцам — ориентируйтесь на большое. Не пасуйте перед масштабом», — поделилась астролог в соцсетях.
Володина также добавила, что этот знак зодиака будет постоянно получать поддержку от родных. Это во многом им поможет. Они не только будут счастливы, но и смогут заработать весомую сумму денег.